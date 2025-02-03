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Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе - РИА Новости, 03.02.2025
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09:06 03.02.2025 (обновлено: 09:16 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html
Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе
Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе - РИА Новости, 03.02.2025
Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе
Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка, в организмах... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:06:00+03:00
2025-02-03T09:16:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка, в организмах детей специалисты обнаружили инсектициды, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "В рамках расследования уголовного дела следствием получены результаты судебно-химической экспертизы биологических объектов, проведенной ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России". Согласно заключению экспертов в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, обнаружены компоненты инсектицидного средства. Выводы… не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении. Уточняется, что согласно заключению экспертов, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия, то есть инсектицидами. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Главе семьи было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974156478.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе

Минздрав подтвердил причину отравления детей из красноярского села Красная Сопка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка, в организмах детей специалисты обнаружили инсектициды, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"В рамках расследования уголовного дела следствием получены результаты судебно-химической экспертизы биологических объектов, проведенной ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России". Согласно заключению экспертов в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, обнаружены компоненты инсектицидного средства. Выводы… не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно заключению экспертов, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия, то есть инсектицидами.
В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Главе семьи было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина
23 сентября 2024, 05:19
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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