Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ - РИА Новости, 03.02.2025
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ
В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:15:00+03:00
2025-02-03T09:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Проекты затронут 47 районов в 11 округах города. По словам Ефимова, вложения в них оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей.В результате реализации этих проектов Москва получит 172,3 тысячи новых рабочих мест, заключил заммэра.По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, из 52 проектов КРТ 16 площадью 196 гектаров реализуются инвесторами, определенными по результатам торгов, и правообладателями объектов недвижимости, а 36 проектов на площади 359 гектаров - операторами.Он указал, что в некогда депрессивных участках вместо старых зданий и складов возведут 5,4 миллиона "квадратов" современного жилья, а также 6,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых и промышленных объектов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, а их общая площадь составляет примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250202/efimov-1996850693.html
https://ria.ru/20250201/efimov-1996744429.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ

Ефимов: 52 проекта КРТ запустили в Москве в 2024 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара
Вчера, 12:10
Проекты затронут 47 районов в 11 округах города. По словам Ефимова, вложения в них оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей.
В результате реализации этих проектов Москва получит 172,3 тысячи новых рабочих мест, заключил заммэра.
По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, из 52 проектов КРТ 16 площадью 196 гектаров реализуются инвесторами, определенными по результатам торгов, и правообладателями объектов недвижимости, а 36 проектов на площади 359 гектаров - операторами.
Он указал, что в некогда депрессивных участках вместо старых зданий и складов возведут 5,4 миллиона "квадратов" современного жилья, а также 6,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых и промышленных объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, а их общая площадь составляет примерно 4,2 тысячи гектаров.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Ефимов: Москва в декабре опубликовала 11 проектов КРТ
1 февраля, 12:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала