https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ - РИА Новости, 03.02.2025
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ
В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:15:00+03:00
2025-02-03T09:15:00+03:00
2025-02-03T09:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Проекты затронут 47 районов в 11 округах города. По словам Ефимова, вложения в них оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей.В результате реализации этих проектов Москва получит 172,3 тысячи новых рабочих мест, заключил заммэра.По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, из 52 проектов КРТ 16 площадью 196 гектаров реализуются инвесторами, определенными по результатам торгов, и правообладателями объектов недвижимости, а 36 проектов на площади 359 гектаров - операторами.Он указал, что в некогда депрессивных участках вместо старых зданий и складов возведут 5,4 миллиона "квадратов" современного жилья, а также 6,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых и промышленных объектов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, а их общая площадь составляет примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250202/efimov-1996850693.html
https://ria.ru/20250201/efimov-1996744429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2024 году приступили к реализации 52 проектов КРТ
Ефимов: 52 проекта КРТ запустили в Москве в 2024 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В 2024 году в Москве началась реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ), включающих в общей сумме 555 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Проекты затронут 47 районов в 11 округах города. По словам Ефимова, вложения в них оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей.
В результате реализации этих проектов Москва получит 172,3 тысячи новых рабочих мест, заключил заммэра.
По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, из 52 проектов КРТ 16 площадью 196 гектаров реализуются инвесторами, определенными по результатам торгов, и правообладателями объектов недвижимости, а 36 проектов на площади 359 гектаров - операторами.
Он указал, что в некогда депрессивных участках вместо старых зданий и складов возведут 5,4 миллиона "квадратов" современного жилья, а также 6,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых и промышленных объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, а их общая площадь составляет примерно 4,2 тысячи гектаров.