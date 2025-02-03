https://ria.ru/20250203/efimov-1996896419.html
Ефимов: в СЗАО более 15 гектар предоставлено под масштабные инвестпроекты
Ефимов: в СЗАО более 15 гектар предоставлено под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 03.02.2025
Ефимов: в СЗАО более 15 гектар предоставлено под масштабные инвестпроекты
Москва в 2024 году предоставила инвесторам и застройщикам девять участков площадью более чем 15 гектаров на северо-западе для реализации масштабных... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:14:00+03:00
2025-02-03T10:14:00+03:00
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москва
мневниковская пойма
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва в 2024 году предоставила инвесторам и застройщикам девять участков площадью более чем 15 гектаров на северо-западе для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году город выделил в аренду без торгов 15,3 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на северо-западе столицы. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство. На участках возведут спортивные объекты, общественно-деловые центры и производство, где создадут около 60 рабочих мест. Общая площадь недвижимости превысит 200 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В 2024 году около гектара территории было выделено инвестору для создания экологичного промтехнопарка в рамках МаИП на улице Барышихе.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал, что за прошлый год инвесторам были выделены четыре участка в Мневниковской пойме общей площадью более 11 гектаров. Там будут возведены теннисный центр, комплекс для занятий футболом, хоккеем, гимнастикой и единоборствами, а также два многофункциональных объекта. "Общая площадь зданий превысит 175 тысяч квадратных метров", - заключил Гаман.
https://ria.ru/20250202/efimov-1996850395.html
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москва, мневниковская пойма, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Мневниковская пойма, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в СЗАО более 15 гектар предоставлено под масштабные инвестпроекты
Ефимов: столица выделила в СЗАО более 15 га земли для масштабных инвестпроектов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва в 2024 году предоставила инвесторам и застройщикам девять участков площадью более чем 15 гектаров на северо-западе для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году город выделил в аренду без торгов 15,3 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на северо-западе столицы. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство. На участках возведут спортивные объекты, общественно-деловые центры и производство, где создадут около 60 рабочих мест. Общая площадь недвижимости превысит 200 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В 2024 году около гектара территории было выделено инвестору для создания экологичного промтехнопарка в рамках МаИП на улице Барышихе.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал, что за прошлый год инвесторам были выделены четыре участка в Мневниковской пойме общей площадью более 11 гектаров. Там будут возведены теннисный центр, комплекс для занятий футболом, хоккеем, гимнастикой и единоборствами, а также два многофункциональных объекта. "Общая площадь зданий превысит 175 тысяч квадратных метров", - заключил Гаман.