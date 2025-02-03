https://ria.ru/20250203/deti-1997130338.html

Главе семьи в Красноярском крае, где погибли дети, предъявили обвинение

Главе семьи в Красноярском крае, где погибли дети, предъявили обвинение - РИА Новости, 03.02.2025

Главе семьи в Красноярском крае, где погибли дети, предъявили обвинение

Главе семьи в красноярском селе Красная Сопка, в которой четверо детей погибли от дихлофоса, предъявлено окончательное обвинение в причинении смерти по... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:28:00+03:00

2025-02-03T16:28:00+03:00

2025-02-03T16:28:00+03:00

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Главе семьи в красноярском селе Красная Сопка, в которой четверо детей погибли от дихлофоса, предъявлено окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "В рамках расследования уголовного дела предъявлено окончательное обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам)… Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина не выполнил рекомендации производителя инсектицида о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения сквозным потоком воздуха и влажной уборке поверхностей после обработки. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В воскресенье, 2 февраля, краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она нашла младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. Экспертиза, по данным краевой прокуратуры, предварительно не зафиксировала признаки насильственной смерти. Точную причину смерти установят после химического и гистологического исследований.

https://ria.ru/20250120/mladenets-1994667250.html

https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html

https://ria.ru/20250122/kazan-1994992084.html

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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)