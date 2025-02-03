https://ria.ru/20250203/datchiki-1997120539.html

Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам

Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам - РИА Новости, 03.02.2025

Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам

Умные датчики почти в два раза сократили время реагирования на технологические проблемы в котельных Подмосковья. Это стало результатом программы диспетчеризации РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:57:00+03:00

2025-02-03T15:57:00+03:00

2025-02-03T15:57:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Умные датчики почти в два раза сократили время реагирования на технологические проблемы в котельных Подмосковья. Это стало результатом программы диспетчеризации котельных, которая реализуется с 2024 года по поручению губернатора. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на областное министерство энергетики."Благодаря датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в два раза. Будем продолжать эту работу, тем самым повышая надежность системы теплоснабжения региона и обеспечивая комфортные условия жизни нашего населения", – пообещал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Умными приборами оборудовали 2236 котельных региона.Современные датчики отслеживают показатели температуры и давления в трубах. Каждый час информация в автоматическом режиме передается в центр управления регионом.

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье)