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Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам
Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам - РИА Новости, 03.02.2025
Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам
Умные датчики почти в два раза сократили время реагирования на технологические проблемы в котельных Подмосковья. Это стало результатом программы диспетчеризации РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:57:00+03:00
2025-02-03T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Умные датчики почти в два раза сократили время реагирования на технологические проблемы в котельных Подмосковья. Это стало результатом программы диспетчеризации котельных, которая реализуется с 2024 года по поручению губернатора. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на областное министерство энергетики."Благодаря датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в два раза. Будем продолжать эту работу, тем самым повышая надежность системы теплоснабжения региона и обеспечивая комфортные условия жизни нашего населения", – пообещал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Умными приборами оборудовали 2236 котельных региона.Современные датчики отслеживают показатели температуры и давления в трубах. Каждый час информация в автоматическом режиме передается в центр управления регионом.
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