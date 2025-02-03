Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/cheljabinsk-1997159813.html
В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве
В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве - РИА Новости, 03.02.2025
В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей депутату Челябинской городской думы за... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:58:00+03:00
2025-02-03T17:58:00+03:00
происшествия
челябинск
советский район
челябинская область
алексей алексеенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей депутату Челябинской городской думы за выдачу разрешения на строительство жилого дома, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый, директор ООО Производственный координационно-консультационный центр "Челябинскавтотранс", выступил посредником при передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей от гендиректора ООО "Челябинскавтотранс" депутату Челябинской гордумы за содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на ул. Сулимова, 51а. Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об обвиняемом Алексее Алексеенко. "Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПККЦ "Челябинскавтотранс"… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточняется в сообщении. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поясняет пресс-центр. Как сообщалось, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016-2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей. СУСК ранее поясняло, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019-2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллионов рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом гордумы.
https://ria.ru/20241226/vzyatki-1991347515.html
https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995821926.html
челябинск
советский район
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_fe08a6bb932a67959143ede60bf62a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, советский район, челябинская область, алексей алексеенко
Происшествия, Челябинск, Советский район, Челябинская область, Алексей Алексеенко
В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве

Прокуратура направила в суд дело о передаче депутату Челябинской гордумы взятки

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зале заседаний в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей депутату Челябинской городской думы за выдачу разрешения на строительство жилого дома, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый, директор ООО Производственный координационно-консультационный центр "Челябинскавтотранс", выступил посредником при передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей от гендиректора ООО "Челябинскавтотранс" депутату Челябинской гордумы за содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на ул. Сулимова, 51а. Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об обвиняемом Алексее Алексеенко.
Михаил Антипов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве
26 декабря 2024, 01:08
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПККЦ "Челябинскавтотранс"… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточняется в сообщении. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поясняет пресс-центр.
Как сообщалось, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016-2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей.
СУСК ранее поясняло, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019-2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллионов рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом гордумы.
Задержание депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Челябинской области депутата задержали за взятку
28 января, 06:51
 
ПроисшествияЧелябинскСоветский районЧелябинская областьАлексей Алексеенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала