https://ria.ru/20250203/cheljabinsk-1997159813.html

В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве

В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве - РИА Новости, 03.02.2025

В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей депутату Челябинской городской думы за... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:58:00+03:00

2025-02-03T17:58:00+03:00

2025-02-03T17:58:00+03:00

происшествия

челябинск

советский район

челябинская область

алексей алексеенко

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей депутату Челябинской городской думы за выдачу разрешения на строительство жилого дома, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый, директор ООО Производственный координационно-консультационный центр "Челябинскавтотранс", выступил посредником при передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей от гендиректора ООО "Челябинскавтотранс" депутату Челябинской гордумы за содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на ул. Сулимова, 51а. Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об обвиняемом Алексее Алексеенко. "Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПККЦ "Челябинскавтотранс"… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточняется в сообщении. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поясняет пресс-центр. Как сообщалось, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016-2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей. СУСК ранее поясняло, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019-2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллионов рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом гордумы.

https://ria.ru/20241226/vzyatki-1991347515.html

https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995821926.html

челябинск

советский район

челябинская область

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происшествия, челябинск, советский район, челябинская область, алексей алексеенко