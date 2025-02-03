https://ria.ru/20250203/britanija-1997123276.html

В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans

В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans - РИА Новости, 03.02.2025

В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans

Более тысячи заявлений о преступлениях, связанных с платформой OnlyFans, поступило в британскую полицию за последние пять лет, сообщает газета Mirror со ссылкой РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:06:00+03:00

2025-02-03T16:06:00+03:00

2025-02-03T16:25:00+03:00

в мире

технологии

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более тысячи заявлений о преступлениях, связанных с платформой OnlyFans, поступило в британскую полицию за последние пять лет, сообщает газета Mirror со ссылкой на результаты собственного расследования. Сотрудники издания обнаружили более 70 жалоб от жертв "порномести", которые утверждают, что их бывшие партнеры зарабатывают на видео и фотографиях, размещенных на OnlyFans, без их согласия. По меньшей мере десять заявлений касаются случаев, когда женщины утверждают, что их принуждают к секс-работе на платформе их контролирующие партнеры. Более десятка жалоб затрагивают вовлечение лиц моложе 18 лет в использование OnlyFans в нарушение правил сайта, отмечает издание. OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, лондон