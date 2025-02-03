https://ria.ru/20250203/britanija-1997123276.html
В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans
В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans - РИА Новости, 03.02.2025
В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans
Более тысячи заявлений о преступлениях, связанных с платформой OnlyFans, поступило в британскую полицию за последние пять лет, сообщает газета Mirror со ссылкой РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:06:00+03:00
2025-02-03T16:06:00+03:00
2025-02-03T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более тысячи заявлений о преступлениях, связанных с платформой OnlyFans, поступило в британскую полицию за последние пять лет, сообщает газета Mirror со ссылкой на результаты собственного расследования. Сотрудники издания обнаружили более 70 жалоб от жертв "порномести", которые утверждают, что их бывшие партнеры зарабатывают на видео и фотографиях, размещенных на OnlyFans, без их согласия. По меньшей мере десять заявлений касаются случаев, когда женщины утверждают, что их принуждают к секс-работе на платформе их контролирующие партнеры. Более десятка жалоб затрагивают вовлечение лиц моложе 18 лет в использование OnlyFans в нарушение правил сайта, отмечает издание. OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
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в мире, технологии, лондон
В мире, Технологии, Лондон
В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans
Mirror: британская полиция за пять лет получила более тысячи жалоб на OnlyFans