В Кремле прокомментировали призыв Стармера к санкциям против России
Песков: Британия навязывает Европе конфронтационную линию по Украине
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Великобритания придерживается позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и навязывает эту конфронтационную линию партнерам в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Даунинг-стрит в понедельник сообщили, что премьер Великобритании Кир Стармер в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и на предприятия, связанные с ракетной промышленностью.
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"Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца... Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту вот конфронтационную линию, навязывают своим партнерам по европейским делам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о призыве Стармера к лидерам ЕС усилить санкционное давление на Россию.
Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.