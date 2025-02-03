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В Белгородской области при ударах БПЛА повреждены три частных дома

В Белгородской области при ударах БПЛА повреждены три частных дома - РИА Новости, 03.02.2025

В Белгородской области при ударах БПЛА повреждены три частных дома

Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины, предварительно, никто не пострадал,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:09:00+03:00

2025-02-03T09:09:00+03:00

2025-02-03T09:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля. Также огнём уничтожен один автомобиль. В Валуйском округе в селе Кукуевка дрон ударил по легковому автомобилю — транспортное средство получило повреждения. У рядом стоящего частного дома выбиты окна", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снарядов на территории сельхозпредприятия в селе Долгое Валуйского округа загорелся ангар. Бойцы подразделения "Орлан" совместно с сотрудниками предприятия потушили возникший пожар. Кроме этого, повреждены автомобиль и производственные помещения. Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html

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происшествия, жилье, белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков