https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947020.html

В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025

В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:42:00+03:00

2025-02-03T05:42:00+03:00

2025-02-03T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах", — написал Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996946257.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, юрий слюсарь