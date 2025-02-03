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В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:42:00+03:00
2025-02-03T05:42:00+03:00
2025-02-03T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах", — написал Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников
Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА ВСУ в Ростовской области