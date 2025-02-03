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В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 03.02.2025 (обновлено: 06:15 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947020.html
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:42:00+03:00
2025-02-03T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. &quot;Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах&quot;, — написал Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996946257.html
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происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью уничтожили 29 украинских беспилотников

Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА ВСУ в Ростовской области

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Ростовской области ночью уничтожены 29 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«

"Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах", — написал Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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