https://ria.ru/20250203/belorussiya-1997038271.html

Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов

Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов - РИА Новости, 03.02.2025

Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:20:00+03:00

2025-02-03T13:20:00+03:00

2025-02-03T13:29:00+03:00

политика

белоруссия

в мире

александр лукашенко

роман головченко

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра Лукашенко, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Александр Лукашенко."Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.Поясняется, что правительство, согласно конституции Белоруссии, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. "Постановление вступает в силу со дня его принятия", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html

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политика, белоруссия, в мире, александр лукашенко, роман головченко, выборы президента белоруссии — 2025