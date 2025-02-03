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Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов - РИА Новости, 03.02.2025
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13:20 03.02.2025 (обновлено: 13:29 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/belorussiya-1997038271.html
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов - РИА Новости, 03.02.2025
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов
Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:20:00+03:00
2025-02-03T13:29:00+03:00
политика
белоруссия
в мире
александр лукашенко
роман головченко
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра Лукашенко, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Александр Лукашенко."Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.Поясняется, что правительство, согласно конституции Белоруссии, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. "Постановление вступает в силу со дня его принятия", - подчеркивается в сообщении.
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политика, белоруссия, в мире, александр лукашенко, роман головченко, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Роман Головченко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов

Правительство Белоруссии сложило полномочия после утверждения итогов выборов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра Лукашенко, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.
Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Александр Лукашенко.
"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.
Поясняется, что правительство, согласно конституции Белоруссии, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. "Постановление вступает в силу со дня его принятия", - подчеркивается в сообщении.
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