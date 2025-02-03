https://ria.ru/20250203/belorussiya-1997038271.html
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов - РИА Новости, 03.02.2025
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов
Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:20:00+03:00
2025-02-03T13:20:00+03:00
2025-02-03T13:29:00+03:00
политика
белоруссия
в мире
александр лукашенко
роман головченко
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_0:43:3269:1882_1920x0_80_0_0_11d4aee93058431955084284e757094a.jpg
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра Лукашенко, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Александр Лукашенко."Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.Поясняется, что правительство, согласно конституции Белоруссии, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. "Постановление вступает в силу со дня его принятия", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_983b92155fde095bf82b9c3009574b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, в мире, александр лукашенко, роман головченко, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Роман Головченко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов
Правительство Белоруссии сложило полномочия после утверждения итогов выборов