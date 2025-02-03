https://ria.ru/20250203/azerbaydzhan-1997032982.html
На границе России с Азербайджаном установили полицейские посты
На границе России с Азербайджаном установили полицейские посты - РИА Новости, 03.02.2025
На границе России с Азербайджаном установили полицейские посты
МВД Азербайджана создало полицейские посты в девяти приграничных с Россией районах, это обусловлено проведением операций по выявлению террористов, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:00:00+03:00
2025-02-03T13:00:00+03:00
2025-02-03T13:33:00+03:00
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азербайджан
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. МВД Азербайджана создало полицейские посты в девяти приграничных с Россией районах, это обусловлено проведением операций по выявлению террористов, сообщает пресс-служба министерства."В связи операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах в соответствующих местах созданы полицейские посты", - говорится в сообщении.С утра на территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-Щит". Операции проводятся в соответствии со взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджана и России.
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россия, азербайджан, в мире, габалинский район
Россия, Азербайджан, В мире, Габалинский район
На границе России с Азербайджаном установили полицейские посты
В девяти приграничных районах Азербайджана установили полицейские посты