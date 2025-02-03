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В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов - РИА Новости, 03.02.2025
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13:24 03.02.2025 (обновлено: 13:25 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/azerbajdzhan-1997039105.html
В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов
В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов - РИА Новости, 03.02.2025
В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов
В подземных укрытиях обезвреженной в Азербайджане террористической группировки в лесных массивах на территории Гусарского района обнаружено большое количество... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:24:00+03:00
2025-02-03T13:25:00+03:00
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. В подземных укрытиях обезвреженной в Азербайджане террористической группировки в лесных массивах на территории Гусарского района обнаружено большое количество оружия, а также взрывные механизмы, сообщает в понедельник пресс-служба азербайджанского МВД. Ранее в понедельник Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел Азербайджана сообщили о ликвидации радикальной группировки, связанной с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на территории республики. "В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенный для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, несколько автоматов Калашникова, охотничьи ружья, большое количество патронов и автоматических пуль, а также флаг, являющийся символикой незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", - говорится в сообщении МВД.
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов

МВД Азербайджана нашло в подземных укрытиях террористов оружие и взрывчатку

© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. В подземных укрытиях обезвреженной в Азербайджане террористической группировки в лесных массивах на территории Гусарского района обнаружено большое количество оружия, а также взрывные механизмы, сообщает в понедельник пресс-служба азербайджанского МВД.
Ранее в понедельник Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел Азербайджана сообщили о ликвидации радикальной группировки, связанной с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на территории республики.
"В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенный для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, несколько автоматов Калашникова, охотничьи ружья, большое количество патронов и автоматических пуль, а также флаг, являющийся символикой незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", - говорится в сообщении МВД.
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