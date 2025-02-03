https://ria.ru/20250203/azerbajdzhan-1997039105.html

В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов

В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов - РИА Новости, 03.02.2025

В Азербайджане сообщили подробности о ликвидации террористов

В подземных укрытиях обезвреженной в Азербайджане террористической группировки в лесных массивах на территории Гусарского района обнаружено большое количество... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:24:00+03:00

2025-02-03T13:24:00+03:00

2025-02-03T13:25:00+03:00

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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. В подземных укрытиях обезвреженной в Азербайджане террористической группировки в лесных массивах на территории Гусарского района обнаружено большое количество оружия, а также взрывные механизмы, сообщает в понедельник пресс-служба азербайджанского МВД. Ранее в понедельник Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел Азербайджана сообщили о ликвидации радикальной группировки, связанной с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на территории республики. "В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенный для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, несколько автоматов Калашникова, охотничьи ружья, большое количество патронов и автоматических пуль, а также флаг, являющийся символикой незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", - говорится в сообщении МВД.

https://ria.ru/20250106/frantsiya-1992691899.html

азербайджан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан