https://ria.ru/20250203/arkhitektor-1997024999.html

Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении

Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении - РИА Новости, 03.02.2025

Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении

Здание мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), нуждается в обновлении – это и серьезный вызов, и в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:40:00+03:00

2025-02-03T12:40:00+03:00

2025-02-03T12:40:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир платонов

новый арбат

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здание мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), нуждается в обновлении – это и серьезный вызов, и в то же время возможность создать в городе новую точку притяжения, считает глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, что столичные власти представят в ближайшее время концепцию застройки на месте мэрии на Новом Арбате. По его словам, целый набор конструктивных элементов здания "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены". Зато на его месте может появиться новый архитектурный символ.Как рассказал Валеев, здание СЭВ стало знаковым для своего времени, отражая амбиции градостроительной политики второй половины XX века. Однако с течением времени его архитектурные и инженерные решения утратили актуальность. Сегодня оно устарело технически и функционально, конструктивные характеристики больше не отвечают нормам, а планировка не позволяет использовать пространство эффективно.С учетом значимости сооружения его реконструкция не должна сводиться к механической замене одного объекта другим. "Обновление такого объекта — это серьезный вызов, но и возможность. Главное — не потерять характер места и найти баланс между старым и новым, создав здание, которое сохранит, достойно продолжит и обновит историю Нового Арбата", - считает архитектор.По его словам, современный социокультурный кластер на этом месте может стать точкой притяжения, если будет работать "не на разрыв с прошлым, а на его осмысленное развитие". Вместо закрытого офисного комплекса здесь может появиться живое, многослойное пространство, где соседствуют общественные, культурные, образовательные и деловые функции.Президент МТПП Владимира Платонова назвал логичным решением реконструкцию здания СЭВ. "Уверен, что через несколько лет обновленный комплекс зданий бывшего СЭВ станет новой точкой роста для культурного и делового пространства Москвы, работая на развитие нашего города", - сказал он, отметив, что в Москве есть успешные примеры перестройки зданий, например, ГЭС-2, центра "Винзавод", Дома Наркомфина, стадиона "Динамо".В октябре 2024 года департамент имущества Москвы сообщил, что бывшее здание СЭВ признано аварийным и его ждет масштабная реконструкция, ходе которой площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.

https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html

https://realty.ria.ru/20250203/vysotnost-1996685057.html

москва

новый арбат

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