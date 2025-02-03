https://ria.ru/20250203/arkhitektor-1997024999.html
Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении
Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении - РИА Новости, 03.02.2025
Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении
Здание мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), нуждается в обновлении – это и серьезный вызов, и в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:40:00+03:00
2025-02-03T12:40:00+03:00
2025-02-03T12:40:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир платонов
новый арбат
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здание мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), нуждается в обновлении – это и серьезный вызов, и в то же время возможность создать в городе новую точку притяжения, считает глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, что столичные власти представят в ближайшее время концепцию застройки на месте мэрии на Новом Арбате. По его словам, целый набор конструктивных элементов здания "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены". Зато на его месте может появиться новый архитектурный символ.Как рассказал Валеев, здание СЭВ стало знаковым для своего времени, отражая амбиции градостроительной политики второй половины XX века. Однако с течением времени его архитектурные и инженерные решения утратили актуальность. Сегодня оно устарело технически и функционально, конструктивные характеристики больше не отвечают нормам, а планировка не позволяет использовать пространство эффективно.С учетом значимости сооружения его реконструкция не должна сводиться к механической замене одного объекта другим. "Обновление такого объекта — это серьезный вызов, но и возможность. Главное — не потерять характер места и найти баланс между старым и новым, создав здание, которое сохранит, достойно продолжит и обновит историю Нового Арбата", - считает архитектор.По его словам, современный социокультурный кластер на этом месте может стать точкой притяжения, если будет работать "не на разрыв с прошлым, а на его осмысленное развитие". Вместо закрытого офисного комплекса здесь может появиться живое, многослойное пространство, где соседствуют общественные, культурные, образовательные и деловые функции.Президент МТПП Владимира Платонова назвал логичным решением реконструкцию здания СЭВ. "Уверен, что через несколько лет обновленный комплекс зданий бывшего СЭВ станет новой точкой роста для культурного и делового пространства Москвы, работая на развитие нашего города", - сказал он, отметив, что в Москве есть успешные примеры перестройки зданий, например, ГЭС-2, центра "Винзавод", Дома Наркомфина, стадиона "Динамо".В октябре 2024 года департамент имущества Москвы сообщил, что бывшее здание СЭВ признано аварийным и его ждет масштабная реконструкция, ходе которой площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.
https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир платонов, новый арбат, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Платонов, Новый Арбат, Градостроительный комплекс Москвы
Архитектор: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении
Архитектор Валеев: здание мэрии Москвы на Новом Арбате нуждается в обновлении
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здание мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), нуждается в обновлении – это и серьезный вызов, и в то же время возможность создать в городе новую точку притяжения, считает глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.
Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов
рассказал в интервью РИА Новости, что столичные власти представят в ближайшее время концепцию застройки на месте мэрии на Новом Арбате
. По его словам, целый набор конструктивных элементов здания "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены". Зато на его месте может появиться новый архитектурный символ.
Как рассказал Валеев, здание СЭВ стало знаковым для своего времени, отражая амбиции градостроительной политики второй половины XX века. Однако с течением времени его архитектурные и инженерные решения утратили актуальность. Сегодня оно устарело технически и функционально, конструктивные характеристики больше не отвечают нормам, а планировка не позволяет использовать пространство эффективно.
С учетом значимости сооружения его реконструкция не должна сводиться к механической замене одного объекта другим. "Обновление такого объекта — это серьезный вызов, но и возможность. Главное — не потерять характер места и найти баланс между старым и новым, создав здание, которое сохранит, достойно продолжит и обновит историю Нового Арбата", - считает архитектор.
По его словам, современный социокультурный кластер на этом месте может стать точкой притяжения, если будет работать "не на разрыв с прошлым, а на его осмысленное развитие". Вместо закрытого офисного комплекса здесь может появиться живое, многослойное пространство, где соседствуют общественные, культурные, образовательные и деловые функции.
Президент МТПП Владимира Платонова назвал логичным решением реконструкцию здания СЭВ. "Уверен, что через несколько лет обновленный комплекс зданий бывшего СЭВ станет новой точкой роста для культурного и делового пространства Москвы
, работая на развитие нашего города", - сказал он, отметив, что в Москве есть успешные примеры перестройки зданий, например, ГЭС-2, центра "Винзавод", Дома Наркомфина, стадиона "Динамо".
В октябре 2024 года департамент имущества Москвы сообщил, что бывшее здание СЭВ признано аварийным и его ждет масштабная реконструкция, ходе которой площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.