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Московские производители увеличили производство и поставки аксессуаров

Московские производители увеличили производство и поставки аксессуаров - РИА Новости, 03.02.2025

Московские производители увеличили производство и поставки аксессуаров

В Москве работает более 320 предприятий легкой промышленности, которые в том числе выпускают головные уборы, ремни, сумки, чемоданы и другие аксессуары, так... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:00:00+03:00

2025-02-03T14:00:00+03:00

2025-02-03T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Москве работает более 320 предприятий легкой промышленности, которые в том числе выпускают головные уборы, ремни, сумки, чемоданы и другие аксессуары, так выпуск головных уборов вырос на 7,2% по итогам января-ноября 2024 года по сравнению с 2023 годом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитый в столице инвестклимат позволяет предприятиям стабильно наращивать объемы производства, расширять ассортимент продукции и удовлетворять спрос аудитории. В отрасли легкой промышленности работают свыше 320 компаний, которые по итогам января-ноября 2024 года на четверть нарастили объемы производства одежды по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Например, выпуск головных уборов вырос на 7,2%", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, московский производитель женских аксессуаров Cardinal&Margo в конце прошлого года нарастил на 25% выпуск головных уборов для зимы, а также запустил в производство новую коллекцию с применением авторских технологий.По словам совладельца и дизайнера бренда шляп и головных уборов Ольги Долгополовой, в преддверии зимнего сезона 2024/2025 в планах компании было производство 15 тысяч зимних позиций, но спрос оказался значительно выше. Получилось увеличить объемы до 20 тысяч. В компании регулярно внедряются собственные ноу-хау в производство. Например, шляпы не боятся воды и не мнутся. В прошлом году была разработана новая, ручная техника окрашивания: пигмент наносится таким способом, что шляпа обретает эффект состаренности.Другая столичная компания B’alla выпускает авторские сумки по запатентованной системе с применением высоких технологий. Они изготавливают аксессуары, которые вырезаны вручную из дерева и оснащены портативным внутренним светом.Дизайнер авторских сумок для бренда B’alla Алла Балагура отметила, что в основе авторских сумок лежит идея, вокруг которой строится вся концепция коллекции. Каждая сумка уникальна и создана в единственном экземпляре. В декабре прошлого года вышла новогодняя коллекция "Щелкунчик", во время работы над которой были использованы горячая эмаль, фарфор, витражи в технике Тиффани, ручная роспись.Также производитель оптики "Айкрафт" в 2024 году запустил автоматизированную конвейерную линию, создал дополнительные буферные зоны, а также оптимизировал маршрутизацию товаров. Это позволило автоматизировать перемещение товаров и увеличить производительность участка упаковки на 15%, а также повысить выработку участка сканирования заказов на 7%.Совладелец компании Вячеслав Валынкин добавил, что в рамках проекта в ближайшие три года будет реализован комплекс мероприятий по оптимизации всех производственных процессов. Компания регулярно внедряет различные новейшие высокотехнологичные разработки в свою производственную базу. Например, роботизированная линия по производству очков использует уникальное программное управление. И это единственное оборудование подобного класса на территории всей Восточной Европы.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов.

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https://ria.ru/20250203/liksutov-1996966936.html

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москва, восточная европа, россия, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса