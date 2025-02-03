https://ria.ru/20250203/agrarii-1997042971.html

Красноярские аграрии на 100% обеспечены зерновыми к посевной кампании

Красноярские аграрии на 100% обеспечены зерновыми к посевной кампании - РИА Новости, 03.02.2025

Красноярские аграрии на 100% обеспечены зерновыми к посевной кампании

Сельхозтоваропроизводители и хозяйства Красноярского края на 100% обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:38:00+03:00

2025-02-03T13:38:00+03:00

2025-02-03T13:38:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители и хозяйства Красноярского края на 100% обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. "Красноярские аграрии поделились информацией о подготовке к посевной кампании. По данным министерства сельского хозяйства края, сельхозтоваропроизводители на 100% обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур. В наличии более 200 тысяч тонн семян, практически весь объем – собственного производства", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, заготовлено 93% от необходимого количества семян ярового рапса. Остальное будут приобретать в семеноводческих хозяйствах края и в других регионах России. "В крае полностью закрыта потребность в семенном материале картофеля: в наличии у сельхозпроизводителей – 13,8 тысячи тонн семенного материала, из которого 99,3% – собственного производства. Приобретено треть необходимого объема семян овощных культур. Овощеводы заключают договора на поставку семян", - сказано в релизе. Для увеличения доли высева отечественных семян в регионе действуют стимулирующие механизмы государственной поддержки. По словам замглавы краевого минсельхоза Сергея Шекка, в крае с 2024 года как один из инструментов, стимулирующий высев отечественных семян, применяется повышающий коэффициент при начислении субсидии. "Если сельхозтоваропроизводитель высевает семена отечественной селекции, то размер субсидии на эту посевную площадь увеличивается. На этот год по данному направлению предусмотрено около 133 миллионов рублей", - сказал Шпек. К началу февраля 85% полевой техники приведено в порядок и готово к полевым работам. В хозяйства края приобретено 32,1 тысячи тонн минеральных удобрений. Поставки продолжатся в феврале-апреле.

https://ria.ru/20250131/osveschenie-1996586424.html

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