https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996952523.html
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:10:00+03:00
2025-02-03T08:10:00+03:00
2025-02-03T08:16:00+03:00
общество
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO); Грозный (URMG); Махачкала (URML)", - написал он.Подчеркивается. что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250203/ulyanovsk-1996952896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, северный кавказ, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала
Общество, Северный Кавказ, Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Махачкала
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы