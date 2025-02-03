https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996952523.html

В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты

В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025

В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:10:00+03:00

2025-02-03T08:10:00+03:00

2025-02-03T08:16:00+03:00

общество

северный кавказ

владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

махачкала

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO); Грозный (URMG); Махачкала (URML)", - написал он.Подчеркивается. что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250203/ulyanovsk-1996952896.html

северный кавказ

владикавказ

грозный

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, северный кавказ, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала