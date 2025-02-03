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В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
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08:10 03.02.2025 (обновлено: 08:16 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996952523.html
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:10:00+03:00
2025-02-03T08:16:00+03:00
общество
северный кавказ
владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
махачкала
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO); Грозный (URMG); Махачкала (URML)", - написал он.Подчеркивается. что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250203/ulyanovsk-1996952896.html
северный кавказ
владикавказ
грозный
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общество, северный кавказ, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала
Общество, Северный Кавказ, Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Махачкала
В трех аэропортах на Северном Кавказе ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт МахачкалаАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO); Грозный (URMG); Махачкала (URML)", - написал он.
Подчеркивается. что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты
08:16
 
ОбществоСеверный КавказВладикавказГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Махачкала
 
 
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