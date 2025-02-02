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Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/zhitel-1996931169.html
Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации
Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации - РИА Новости, 02.02.2025
Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации
Житель Курской области находится в реанимации в результате атак украинских БПЛА в пятницу, ему сделали операцию, состояние стабильное, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:42:00+03:00
2025-02-02T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
москва
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Житель Курской области находится в реанимации в результате атак украинских БПЛА в пятницу, ему сделали операцию, состояние стабильное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее он сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. Один человек погиб, женщина не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи. "Один из мужчин, пострадавших в Кореневском районе, находится в реанимации. В зависимости от ситуации, будем решать вопрос о переводе в Москву в институт Склифосовского. Уже сегодня ему сделали операцию, состояние стабильное", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. СК РФ, в свою очередь, ранее сообщил, что уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек.
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курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, москва, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Москва, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации

Пострадавший при атаках дронов ВСУ житель Курской области находится в реанимации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Житель Курской области находится в реанимации в результате атак украинских БПЛА в пятницу, ему сделали операцию, состояние стабильное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее он сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. Один человек погиб, женщина не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи.
«
"Один из мужчин, пострадавших в Кореневском районе, находится в реанимации. В зависимости от ситуации, будем решать вопрос о переводе в Москву в институт Склифосовского. Уже сегодня ему сделали операцию, состояние стабильное", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
СК РФ, в свою очередь, ранее сообщил, что уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районМоскваАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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