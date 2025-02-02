https://ria.ru/20250202/zhitel-1996931169.html

Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации

Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации - РИА Новости, 02.02.2025

Пострадавший при атаках БПЛА житель Курской области находится в реанимации

Житель Курской области находится в реанимации в результате атак украинских БПЛА в пятницу, ему сделали операцию, состояние стабильное, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:42:00+03:00

2025-02-02T22:42:00+03:00

2025-02-02T22:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

москва

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Житель Курской области находится в реанимации в результате атак украинских БПЛА в пятницу, ему сделали операцию, состояние стабильное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее он сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. Один человек погиб, женщина не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи. "Один из мужчин, пострадавших в Кореневском районе, находится в реанимации. В зависимости от ситуации, будем решать вопрос о переводе в Москву в институт Склифосовского. Уже сегодня ему сделали операцию, состояние стабильное", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. СК РФ, в свою очередь, ранее сообщил, что уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

курская область

глушковский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, глушковский район, москва, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)