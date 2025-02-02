Япония проведет пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6"
JAXA проведет в воскресенье пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6"
© Фото : JAXAЗапуск японской ракеты Н2А с космодрома "Танэгасима"
© Фото : JAXA
Запуск японской ракеты Н2А с космодрома "Танэгасима". Архивное фото
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ТОКИО, 2 фев - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA проведет в воскресенье пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" на борту с космодрома Танэгасима.
Первоначально запуск должен был состояться в субботу, но из-за погодных условий был перенесен на воскресенье. Н3 - это новое поколение японских ракет. Их грузоподъемность в 1,3 раза больше, чем у предыдущего типа Н2А, при вдвое сократившихся расходах на запуск. Разработка обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов), использовать H3 начали в 2024 году. Спутник "Митибики-6" - (от японского слова "митибику" - вести за собой, указывать путь) часть японской "квазизенитной спутниковой системы" (Quazi-Zenith satellite system (QZSS), которая является системой спутникового позиционирования. Создание такой системы является проектом под патронажем правительства Японии.
"Система спутникового позиционирования - это система вычисления местоположения при помощи радиоволн, идущих от спутника. Хорошо известна американская система GPS, "Митибики" можно назвать японской версией GPS", - говорится на специальном созданном сайте, посвященном созданию системы.
Система является дополнением к GPS для предоставления более точного обслуживания по вычислению местоположения. Для работы системы необходимо более четырех спутников, она начала работу с 2018 года, когда на орбиту вывели четвертый спутник "Митибики".
Всего систему планируется довести до семи спутников, "Митибики-6", который выведет ракета Н3 в воскресенье, должен стать еще одним из них.
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