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В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 02.02.2025 (обновлено: 17:26 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996904965.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:11:00+03:00
2025-02-02T17:26:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи ее отпустят на амбулаторное лечение."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996893448.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ были ранены три человека

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиМикроавтобус в Белгородской области, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ. 2 февраля 2025
Микроавтобус в Белгородской области, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Микроавтобус в Белгородской области, поврежденный в результате атаки дрона ВСУ. 2 февраля 2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи ее отпустят на амбулаторное лечение.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
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Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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