https://ria.ru/20250202/vsu-1996904965.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.02.2025

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:11:00+03:00

2025-02-02T17:11:00+03:00

2025-02-02T17:26:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи ее отпустят на амбулаторное лечение."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996893448.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков