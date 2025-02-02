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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 02.02.2025 (обновлено: 13:46 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996886700.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:34:00+03:00
2025-02-02T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронированные машины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250202/poteri-1996879165.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных
Вчера, 12:17
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронированные машины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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