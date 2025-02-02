https://ria.ru/20250202/volodin-1996925490.html

Володин прибыл с визитом в Индию

Володин прибыл с визитом в Индию - РИА Новости, 02.02.2025

Володин прибыл с визитом в Индию

МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации в воскресенье прибыл с официальным визитом в Индию. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:32:00+03:00

2025-02-02T21:32:00+03:00

2025-02-02T21:38:00+03:00

индия

вячеслав володин

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg

МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации в воскресенье прибыл с официальным визитом в Индию.В думской пресс-службе отметили, что в Нью-Дели планируется обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.В составе делегации: заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова.Запланированы встречи председателя Госдумы с руководством республики и посещение обеих палат парламента Индии.Ранее Володин анонсировал визит в своем Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить", - написал Володин в воскресенье.Он отметил, что планирует посетить Нью-Дели, затем запланированы важные встречи и переговоры."Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - отметил председатель Госдумы.По его словам, Индия - стратегический партнер России."С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - написал также Володин.Он отметил, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились.Последний официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем в Индию состоялся в декабре 2018 года. Тогда Володин со спикером Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан провели пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.Следующая очная встреча с коллегами из Индии состоялась летом 2024 года на полях Х Парламентского форума БРИКС, где Володин и спикер Народной палаты Ом Бирла обсудили ряд вопросов, касающихся активизации межпарламентского диалога.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

https://ria.ru/20250127/otnoshenija-1995656235.html

https://ria.ru/20250127/indiya-1995829749.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, вячеслав володин, госдума рф, политика