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Володин призвал делать все для сохранения исторической правды - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:43 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html
Володин призвал делать все для сохранения исторической правды
Володин призвал делать все для сохранения исторической правды - РИА Новости, 02.02.2025
Володин призвал делать все для сохранения исторической правды
Важно делать все для сохранения исторической правды и чтить память о героях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день празднования победы в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:43:00+03:00
2025-02-02T10:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вячеслав володин
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Важно делать все для сохранения исторической правды и чтить память о героях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день празднования победы в Сталинградской битве. Второго февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". "В этот день 82 года назад завершилась Сталинградская битва. Она продолжалась 200 дней и ночей. Определила исход Великой Отечественной войны. Победа далась высокой ценой. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб, защищая свободу и независимость нашей страны. Проявил мужество и стойкость. Их подвиг бессмертен. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Ваша самоотверженность, отвага, любовь к Родине – пример для всех нас. Важно чтить память о героях, благодаря которым мы живем. Делать все для сохранения исторической правды", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин призвал делать все для сохранения исторической правды

Володин: важно сохранять историческую правду и чтить память о героях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Важно делать все для сохранения исторической правды и чтить память о героях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день празднования победы в Сталинградской битве.
Второго февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
"В этот день 82 года назад завершилась Сталинградская битва. Она продолжалась 200 дней и ночей. Определила исход Великой Отечественной войны. Победа далась высокой ценой. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб, защищая свободу и независимость нашей страны. Проявил мужество и стойкость. Их подвиг бессмертен. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Ваша самоотверженность, отвага, любовь к Родине – пример для всех нас. Важно чтить память о героях, благодаря которым мы живем. Делать все для сохранения исторической правды", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
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Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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