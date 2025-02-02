https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html

Володин призвал делать все для сохранения исторической правды

Володин призвал делать все для сохранения исторической правды - РИА Новости, 02.02.2025

Володин призвал делать все для сохранения исторической правды

Важно делать все для сохранения исторической правды и чтить память о героях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день празднования победы в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:43:00+03:00

2025-02-02T10:43:00+03:00

2025-02-02T10:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вячеслав володин

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Важно делать все для сохранения исторической правды и чтить память о героях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день празднования победы в Сталинградской битве. Второго февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". "В этот день 82 года назад завершилась Сталинградская битва. Она продолжалась 200 дней и ночей. Определила исход Великой Отечественной войны. Победа далась высокой ценой. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб, защищая свободу и независимость нашей страны. Проявил мужество и стойкость. Их подвиг бессмертен. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Ваша самоотверженность, отвага, любовь к Родине – пример для всех нас. Важно чтить память о героях, благодаря которым мы живем. Делать все для сохранения исторической правды", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20250202/bitva-1996327072.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне