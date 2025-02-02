https://ria.ru/20250202/volgograd-1996930802.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.02.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:37:00+03:00

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россия

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21.42 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумра)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/aeroport-1996757783.html

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2025

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россия, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)