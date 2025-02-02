https://ria.ru/20250202/volgograd-1996927869.html

В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют

В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют - РИА Новости, 02.02.2025

В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют

Праздничный артиллерийский салют прогремел в Волгограде в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:58:00+03:00

2025-02-02T21:58:00+03:00

2025-02-02T22:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

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сталинградская битва (1942-1943)

сталинград

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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прогремел в Волгограде в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. Многие жители и гости Волгограда собрались в центре города и набережной, чтобы увидеть артиллерийский салют. По данным мэрии города, салют был организован военнослужащими Южного военного округа. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996613421.html

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волгоград, россия, сталинградская битва (1942-1943), сталинград