https://ria.ru/20250202/volgograd-1996927869.html
В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют
В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют - РИА Новости, 02.02.2025
В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют
Праздничный артиллерийский салют прогремел в Волгограде в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:58:00+03:00
2025-02-02T21:58:00+03:00
2025-02-02T22:08:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прогремел в Волгограде в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. Многие жители и гости Волгограда собрались в центре города и набережной, чтобы увидеть артиллерийский салют. По данным мэрии города, салют был организован военнослужащими Южного военного округа. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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волгоград, россия, сталинградская битва (1942-1943), сталинград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Россия, Сталинградская битва (1942-1943), Сталинград
В Волгограде в 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве прогремел салют
В Волгограде в 82-ю годовщину Сталинградской битвы прогремел праздничный салют