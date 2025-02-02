Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута
Водолазы в Анапе за сутки вручную подняли со дна 1350 килограммов мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
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КРАСНОДАР, 2 фев - РИА Новости. Водолазы за сутки вручную собрали и подняли на поверхность 1 350 килограммов нефтепродуктов, обследовав дно и причал в районе села Витязево в Анапе, сообщили в МЧС РФ.
"За прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1 350 килограммов) с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александра Субочева, погода для работы водолазов складывается благоприятная.
"Идём в том темпе, который задали изначально", - отметил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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