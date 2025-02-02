Рейтинг@Mail.ru
Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 02.02.2025 (обновлено: 11:36 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vodolazy-1996874457.html
Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута
Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута - РИА Новости, 02.02.2025
Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута
Водолазы за сутки вручную собрали и подняли на поверхность 1 350 килограммов нефтепродуктов, обследовав дно и причал в районе села Витязево в Анапе, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:26:00+03:00
2025-02-02T11:36:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994930437_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_dbd19485be56dfac44a43452e7a341ce.jpg
КРАСНОДАР, 2 фев - РИА Новости. Водолазы за сутки вручную собрали и подняли на поверхность 1 350 килограммов нефтепродуктов, обследовав дно и причал в районе села Витязево в Анапе, сообщили в МЧС РФ. "За прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1 350 килограммов) с нефтепродуктами", - говорится в сообщении. По словам руководителя пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александра Субочева, погода для работы водолазов складывается благоприятная. "Идём в том темпе, который задали изначально", - отметил он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250201/sochi-1996840072.html
https://ria.ru/20250201/mazut-1996786891.html
краснодарский край
севастополь
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994930437_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_dce290533c26142aa5766d8c67b8e76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Водолазы в Анапе за сутки подняли со дна 1350 килограммов мазута

Водолазы в Анапе за сутки вручную подняли со дна 1350 килограммов мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 2 фев - РИА Новости. Водолазы за сутки вручную собрали и подняли на поверхность 1 350 килограммов нефтепродуктов, обследовав дно и причал в районе села Витязево в Анапе, сообщили в МЧС РФ.
"За прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1 350 килограммов) с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
На берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Сочи усилили наблюдение за прибрежной зоной после ЧП с мазутом
1 февраля, 22:28
По словам руководителя пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александра Субочева, погода для работы водолазов складывается благоприятная.
"Идём в том темпе, который задали изначально", - отметил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
На Бердянской косе вновь выявили загрязнение мазутом
1 февраля, 14:13
 
ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала