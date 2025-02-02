https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном - РИА Новости, 02.02.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
Статья о массовом убийстве украинскими боевиками мирных жителей Русского Поречного в Курской области под названием "Резня в Русском Поречном" была удалена из... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:32:00+03:00
2025-02-02T00:32:00+03:00
2025-02-02T00:39:00+03:00
происшествия
русское поречное
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Статья о массовом убийстве украинскими боевиками мирных жителей Русского Поречного в Курской области под названием "Резня в Русском Поречном" была удалена из "Википедии".На данный момент на сайте онлайн-энциклопедии упоминание этого материала отсутствует, но его архивированная копия доступна на портале Web Archive.В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого годаВо время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996738380.html
https://ria.ru/20250131/mkkk-1996711620.html
русское поречное
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происшествия, русское поречное, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Русское Поречное, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
Из Википедии удалили статью о массовом убийстве ВСУ жителей Русского Поречного