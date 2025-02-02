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Турпоток из России в Абхазию может стать рекордным, заявил Кириенко - РИА Новости, 02.02.2025
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00:25 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/turizm-1996847083.html
Турпоток из России в Абхазию может стать рекордным, заявил Кириенко
Турпоток из России в Абхазию может стать рекордным, заявил Кириенко - РИА Новости, 02.02.2025
Турпоток из России в Абхазию может стать рекордным, заявил Кириенко
Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:25:00+03:00
2025-02-02T00:25:00+03:00
абхазия
россия
сергей кириенко
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СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, спад в последнее время связан с ноябрьскими событиями в Абхазии, после которых туристы стали осторожнее. "Это можно понять. Надеюсь, что все очень быстро пройдет, эмоции, связанные с выборной кампанией, быстро пройдут. В Абхазии живет мудрый народ, и если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, регулируемые законодательством, силовым путем, то все обеспокоенности, которые могут быть у туристов, которые любят Абхазию, мечтают провести отдых в летний период в Абхазии, все станет на свои места", - сказал Кириенко. Первый замруководителя администрации президента России сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе его поездки на встречах с руководством Абхазии, с ключевыми участниками общественных и политических процессов. "Мне кажется, все понимают, насколько важно для Абхазии такое мирное, устойчивое развитие. И думаю, что это снимет все вопросы у людей, которые планируют свой отдых этим летом в Абхазии. Есть все шансы, что сезон 2025 года может стать рекордным, что значит и рабочие места, и налоги, и хорошие возможности", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html
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абхазия, россия, сергей кириенко
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко
Турпоток из России в Абхазию может стать рекордным, заявил Кириенко

Кириенко: турпоток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМорской берег в Сухуме
Морской берег в Сухуме - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, спад в последнее время связан с ноябрьскими событиями в Абхазии, после которых туристы стали осторожнее.
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"Это можно понять. Надеюсь, что все очень быстро пройдет, эмоции, связанные с выборной кампанией, быстро пройдут. В Абхазии живет мудрый народ, и если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, регулируемые законодательством, силовым путем, то все обеспокоенности, которые могут быть у туристов, которые любят Абхазию, мечтают провести отдых в летний период в Абхазии, все станет на свои места", - сказал Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента России сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе его поездки на встречах с руководством Абхазии, с ключевыми участниками общественных и политических процессов.
"Мне кажется, все понимают, насколько важно для Абхазии такое мирное, устойчивое развитие. И думаю, что это снимет все вопросы у людей, которые планируют свой отдых этим летом в Абхазии. Есть все шансы, что сезон 2025 года может стать рекордным, что значит и рабочие места, и налоги, и хорошие возможности", - отметил Кириенко.
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