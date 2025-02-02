https://ria.ru/20250202/trevoga-1996846820.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:16:00+03:00
2025-02-02T00:16:00+03:00
2025-02-02T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 22.24 мск, в Черниговской - 23.25, в Полтавской - в 23.34, в Харьковской - в 23.49. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины власти объявили воздушную тревогу