https://ria.ru/20250202/svo-1996878990.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Украинские формирования за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:14:00+03:00

2025-02-02T12:14:00+03:00

2025-02-02T12:16:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Бурлацкое, Разлив, Раздольное, Ровнополь, Новоселка Донецкой Народной Республики и Калиновское Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html

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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)