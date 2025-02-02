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Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские формирования за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:14:00+03:00
2025-02-02T12:14:00+03:00
2025-02-02T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Бурлацкое, Разлив, Раздольное, Ровнополь, Новоселка Донецкой Народной Республики и Калиновское Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военных в зоне действий группировки "Восток"