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Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:16 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости, 02.02.2025
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Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.
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Коренной перелом в ходе войны: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
2 февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, Общество, Россия, Сталинград
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы

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Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидеоОбществоРоссияСталинград
 
 
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