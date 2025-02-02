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Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:16:00+03:00
2025-02-02T13:16:00+03:00
2025-02-02T13:16:00+03:00
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Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.
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5
4.7
96
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Коренной перелом в ходе войны: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
2 февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.
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PT2M24S
РИА Новости
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96
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, Общество, Россия, Сталинград
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2025-02-02T13:16
true
PT2M24S
Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы
Читать ria.ru в
Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.