https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html

Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы

Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025

Коренной перелом в войне: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы

Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:16:00+03:00

2025-02-02T13:16:00+03:00

2025-02-02T13:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

общество

россия

сталинград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996884457_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0a80070c10ed7e5e608fc36077e367e6.jpg

Второго февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.

россия

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Коренной перелом в ходе войны: 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы 2 февраля в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. 2025-02-02T13:16 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, общество, россия, сталинград, видео