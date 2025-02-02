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Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевки - РИА Новости, 02.02.2025
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05:09 02.02.2025 (обновлено: 08:24 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996855503.html
Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевки
Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевки - РИА Новости, 02.02.2025
Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевки
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы штурмовых подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:09:00+03:00
2025-02-02T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы штурмовых подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе освобождения Нововасилевки в ДНР. Об освобождении этого населенного пункта на красноармейском направлении спецоперации российское военное ведомство сообщило 31 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населенному пункту Нововасилевка Донецкой Народной Республики", - говорится в описании к видео. Отмечается, что группы прикрытия штурмовиков с помощью ударных беспилотников уничтожили огневые точки украинских боевиков. Гарнизон ВСУ, оборонявший Нововасилевку, не смог организовать оборону из-за решительных действий российских военнослужащих, объяснили в МО РФ. Остатки подразделений ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций, были зачищены российскими бойцами, зашедшими в населенный пункт. Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи, шаг за шагом выбивая украинских националистов из оккупированных населенных пунктов Донбасса, добавили в российском Минобороны.
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996855368.html
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Кадры освобождения Нововасилевки в ДНР
Минобороны России показало освобождение Нововасилевки в ДНР
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россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевки

Минобороны опубликовало кадры освобождения Нововасилевки в ДНР

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы штурмовых подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе освобождения Нововасилевки в ДНР.
Об освобождении этого населенного пункта на красноармейском направлении спецоперации российское военное ведомство сообщило 31 января.
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"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населенному пункту Нововасилевка Донецкой Народной Республики", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что группы прикрытия штурмовиков с помощью ударных беспилотников уничтожили огневые точки украинских боевиков.
Гарнизон ВСУ, оборонявший Нововасилевку, не смог организовать оборону из-за решительных действий российских военнослужащих, объяснили в МО РФ. Остатки подразделений ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций, были зачищены российскими бойцами, зашедшими в населенный пункт.
Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи, шаг за шагом выбивая украинских националистов из оккупированных населенных пунктов Донбасса, добавили в российском Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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