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"Нет решения": на Западе предупредили Украину о надвигающейся катастрофе

"Нет решения": на Западе предупредили Украину о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 02.02.2025

"Нет решения": на Западе предупредили Украину о надвигающейся катастрофе

Украина не сможет рассчитывать на заключение хорошего для нее соглашения после переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T04:33:00+03:00

2025-02-02T04:33:00+03:00

2025-02-02T04:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украина не сможет рассчитывать на заключение хорошего для нее соглашения после переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Нам нужно понять, что нет такого варианта решения (Конфликта. — Прим. ред.), как "хорошая сделка" для Украины <…>. Сейчас вопрос заключается в том, насколько плохо все будет", — предупредил он.Как объяснил Дэвис, принимая во внимание провалы Украины на фронте, Трампу придется быстро заключить "ужасную сделку" для Украины. При этом, полагает он, у Украины в любом случае будет выбор из двух вариантов: ужасная сделка или катастрофическое поражение."Вот в чем загвоздка: если он этого не сделает, если продолжит откладывать и настаивать на более приемлемых для Украины условиях, тогда ужасная сделка превратится в катастрофическую для Украины", — заключил отставной военный.Ранее Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".При этом президент России во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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