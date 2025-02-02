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Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025
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10:06 02.02.2025 (обновлено: 17:08 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/remont-1997144041.html
Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года
Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025
Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года
Более 40 домов капитально отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года, обновлены фасады, крыши и подвалы, а также заменены инженерные системы,... РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 40 домов капитально отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года, обновлены фасады, крыши и подвалы, а также заменены инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 41 жилой дом в районе Отрадное. Работы прошли в зданиях, расположенных на улицах Декабристов, Пестеля, Бестужевых, Северном бульваре и в проезде Якушкина. Там обновили фасады, крыши и подвалы, а также заменили инженерные системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы прошли в многоквартирных зданиях, построенных по проектам типовой серии.
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москва, отрадное, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отрадное, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года

На северо востоке Москвы с 2015 года провели капремонт более 40 домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосковский рабочий
Московский рабочий - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 40 домов капитально отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года, обновлены фасады, крыши и подвалы, а также заменены инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 41 жилой дом в районе Отрадное. Работы прошли в зданиях, расположенных на улицах Декабристов, Пестеля, Бестужевых, Северном бульваре и в проезде Якушкина. Там обновили фасады, крыши и подвалы, а также заменили инженерные системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы прошли в многоквартирных зданиях, построенных по проектам типовой серии.
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