https://ria.ru/20250202/remont-1997144041.html

Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года

Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025

Более 40 домов отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года

Более 40 домов капитально отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года, обновлены фасады, крыши и подвалы, а также заменены инженерные системы,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T10:06:00+03:00

2025-02-02T10:06:00+03:00

2025-02-03T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 40 домов капитально отремонтировали на северо-востоке Москвы с 2015 года, обновлены фасады, крыши и подвалы, а также заменены инженерные системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 41 жилой дом в районе Отрадное. Работы прошли в зданиях, расположенных на улицах Декабристов, Пестеля, Бестужевых, Северном бульваре и в проезде Якушкина. Там обновили фасады, крыши и подвалы, а также заменили инженерные системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы прошли в многоквартирных зданиях, построенных по проектам типовой серии.

https://realty.ria.ru/20250131/vodoemy-1996269300.html

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