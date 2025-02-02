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Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу - РИА Новости, 02.02.2025
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21:46 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ravenrussia-1996926569.html
Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу
Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу - РИА Новости, 02.02.2025
Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу
Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:46:00+03:00
2025-02-02T21:46:00+03:00
россия
москва
оаэ
raven russia
генеральная прокуратура рф
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экономика
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. Тридцать первого января в Арбитражном суде Москвы прошли слушания по иску Генпрокуратуры РФ, которая требовала признать незаконной передачу Raven Property Group своих российских складских активов местному менеджменту. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным Raven Russia, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В открытом доступе решение не публиковалось. "Шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу", - говорится в комментарии компании по итогам прошедшего судебного заседания. В Raven Russia также добавили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. В компании указали на нарушения в ходе судебного процесса, включая отказ удовлетворить ходатайства, пригласить к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, которые хотели изъять в пользу государства, а также закрытие судебного заседания. Raven Russia пообещала обжаловать решение суда и продолжить исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами. Летом 2024 года Генпрокуратура подала иск в суд, попросив признать недействительным опционное соглашение от 17 марта 2022 года, заключенное между Raven Property Group Limited, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. Кроме них, ответчиками в иске были указаны зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Согласно соглашению между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, последние получили 92% и 8% акций Phoenix. На суде 31 января представитель истца заявил, что сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями. Ответчики отметили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний.
https://realty.ria.ru/20241126/vedomosti-1985715171.html
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россия, москва, оаэ, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика
Россия, Москва, ОАЭ, Raven Russia, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика
Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу

Raven Russia обжалует решение суда о передаче 16 складов Росимуществу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда.
Тридцать первого января в Арбитражном суде Москвы прошли слушания по иску Генпрокуратуры РФ, которая требовала признать незаконной передачу Raven Property Group своих российских складских активов местному менеджменту. Заседание проходило в закрытом режиме.
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По данным Raven Russia, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В открытом доступе решение не публиковалось.
"Шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу", - говорится в комментарии компании по итогам прошедшего судебного заседания.
В Raven Russia также добавили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. В компании указали на нарушения в ходе судебного процесса, включая отказ удовлетворить ходатайства, пригласить к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, которые хотели изъять в пользу государства, а также закрытие судебного заседания. Raven Russia пообещала обжаловать решение суда и продолжить исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами.
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Летом 2024 года Генпрокуратура подала иск в суд, попросив признать недействительным опционное соглашение от 17 марта 2022 года, заключенное между Raven Property Group Limited, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. Кроме них, ответчиками в иске были указаны зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Согласно соглашению между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, последние получили 92% и 8% акций Phoenix.
На суде 31 января представитель истца заявил, что сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями.
Ответчики отметили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний.
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РоссияМоскваОАЭRaven RussiaГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Экономика
 
 
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