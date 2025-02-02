https://ria.ru/20250202/ravenrussia-1996926569.html

Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу

Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу - РИА Новости, 02.02.2025

Raven Russia не согласна с передачей ее складов Росимуществу

Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:46:00+03:00

2025-02-02T21:46:00+03:00

2025-02-02T21:46:00+03:00

россия

москва

оаэ

raven russia

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576229683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b602601f24b4ce902a9a3997e77144c.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. Тридцать первого января в Арбитражном суде Москвы прошли слушания по иску Генпрокуратуры РФ, которая требовала признать незаконной передачу Raven Property Group своих российских складских активов местному менеджменту. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным Raven Russia, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В открытом доступе решение не публиковалось. "Шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу", - говорится в комментарии компании по итогам прошедшего судебного заседания. В Raven Russia также добавили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. В компании указали на нарушения в ходе судебного процесса, включая отказ удовлетворить ходатайства, пригласить к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, которые хотели изъять в пользу государства, а также закрытие судебного заседания. Raven Russia пообещала обжаловать решение суда и продолжить исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами. Летом 2024 года Генпрокуратура подала иск в суд, попросив признать недействительным опционное соглашение от 17 марта 2022 года, заключенное между Raven Property Group Limited, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. Кроме них, ответчиками в иске были указаны зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Согласно соглашению между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, последние получили 92% и 8% акций Phoenix. На суде 31 января представитель истца заявил, что сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями. Ответчики отметили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний.

https://realty.ria.ru/20241126/vedomosti-1985715171.html

https://realty.ria.ru/20241118/raven-1984339201.html

https://realty.ria.ru/20241111/raven--1983185261.html

россия

москва

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, оаэ, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика