https://ria.ru/20250202/rada-1996919530.html

В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции

В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции - РИА Новости, 02.02.2025

В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции

Военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонала, считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T20:21:00+03:00

2025-02-02T20:21:00+03:00

2025-02-02T20:21:00+03:00

в мире

украина

полтавская область

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонала, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции. "Убийство ужасное, но и врать не стоит. Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), устройство "своих", пирамиду поборов в сухопутных войсках. Вообще, следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК (военкоматы – ред.) в минобороны, сократить почти 100 тысяч персонал, очистить эту помойку", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот не замечает внутренних проблем в структуре военкоматов, блокирует их аудит, их переподчинение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996849635.html

украина

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтавская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины