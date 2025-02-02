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В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции - РИА Новости, 02.02.2025
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20:21 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/rada-1996919530.html
В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции
В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции - РИА Новости, 02.02.2025
В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции
Военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонала, считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:21:00+03:00
2025-02-02T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонала, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции. "Убийство ужасное, но и врать не стоит. Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), устройство "своих", пирамиду поборов в сухопутных войсках. Вообще, следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК (военкоматы – ред.) в минобороны, сократить почти 100 тысяч персонал, очистить эту помойку", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот не замечает внутренних проблем в структуре военкоматов, блокирует их аудит, их переподчинение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html
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в мире, украина, полтавская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Полтавская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде призвали очистить украинские военкоматы от коррупции

Депутат Рады Безуглая: военкоматы на Украине нуждаются в очистке от коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонала, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции.
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"Убийство ужасное, но и врать не стоит. Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), устройство "своих", пирамиду поборов в сухопутных войсках. Вообще, следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК (военкоматы – ред.) в минобороны, сократить почти 100 тысяч персонал, очистить эту помойку", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот не замечает внутренних проблем в структуре военкоматов, блокирует их аудит, их переподчинение.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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