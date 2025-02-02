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Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:40 02.02.2025 (обновлено: 13:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996881681.html
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму
Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:40:00+03:00
2025-02-02T13:06:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
россия
украина
степан бандера
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и кто рукоплещет бывшим солдатам СС."Приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков... вот это, конечно, очень странно, но таковы реалии сегодняшнего дня", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент России напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности.Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который "рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников в трагедии Холокоста".
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html
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владимир путин, освенцим, россия, украина, степан бандера, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, Россия, Украина, Степан Бандера, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму

Путин назвал странным приглашение Украины на годовщину освобождения Освенцима

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и кто рукоплещет бывшим солдатам СС.
"Приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков... вот это, конечно, очень странно, но таковы реалии сегодняшнего дня", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности.
Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который "рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников в трагедии Холокоста".
Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим
27 января, 16:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинОсвенцимРоссияУкраинаСтепан Бандера80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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