https://ria.ru/20250202/priamurja-1996893763.html

В Приамурье три человека погибли в ДТП

В Приамурье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025

В Приамурье три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и один травмирован в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском округе Приамурья, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:49:00+03:00

2025-02-02T14:49:00+03:00

2025-02-02T14:49:00+03:00

происшествия

авто

магдагачинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

kia rio

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. Три человека погибли и один травмирован в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском округе Приамурья, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, около 16.00 (10.00 мск) на 1209-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Магдагачинскому району, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20250106/dtp-1992636597.html

магдагачинский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, авто, магдагачинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla, kia rio