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В Приамурье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025
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14:49 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/priamurja-1996893763.html
В Приамурье три человека погибли в ДТП
В Приамурье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025
В Приамурье три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и один травмирован в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском округе Приамурья, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:49:00+03:00
2025-02-02T14:49:00+03:00
происшествия
авто
магдагачинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
kia rio
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. Три человека погибли и один травмирован в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском округе Приамурья, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, около 16.00 (10.00 мск) на 1209-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Магдагачинскому району, уточняется в публикации.
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происшествия, авто, магдагачинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla, kia rio
Происшествия, Авто, Магдагачинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla, Kia Rio
В Приамурье три человека погибли в ДТП

В ДТП на трассе "Амур" погибли три человека, один пострадал

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. Три человека погибли и один травмирован в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском округе Приамурья, сообщает Госавтоинспекция региона.
"По предварительной информации, около 16.00 (10.00 мск) на 1209-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Магдагачинскому району, уточняется в публикации.
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ПроисшествияАвтоМагдагачинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota CorollaKia Rio
 
 
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