https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996921818.html

Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве

Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2025

Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве

Посольство РФ в Ереване в связи с очередной годовщиной завершения Сталинградской битвы напомнило о вкладе армян в победу в этом сражении. РИА Новости, 02.02.2025

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2025-02-02T20:40:00+03:00

2025-02-02T20:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване в связи с очередной годовщиной завершения Сталинградской битвы напомнило о вкладе армян в победу в этом сражении. "Второго февраля 1943 года завершилось одно из крупнейших и наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Кровопролитные бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей, закончившись полной победой советских войск, что ознаменовало начало коренного перелома в борьбе СССР с нацистской Германией. После этого сокрушительного поражения начался обратный отсчет существования гитлеровского "рейха". Всего в Сталинградской битве сражалось около 30 тысяч красноармейцев-армян. Около 10 тысяч из них пали в боях. Более половины были награждены орденами и медалями", - говорится в заявлении дипмиссии.Отмечается, что заметный вклад в победу в Сталинградской битве внесли 51-я (бывшая 76-я армянская), 15-я (бывшая 136-я) и 70-я (бывшая 138-я) гвардейские стрелковые дивизии. В июле 1942 года крупнейшей из них – 76-й армянской стрелковой – удалось выйти на рубеж реки Дон, что позволило овладеть важным железнодорожным узлом Клетская. Двадцать третьего ноября 1942 года за доблесть и мужество при прорыве обороны противника дивизия была переформирована в 51-ю гвардейскую стрелковую, бойцы которой одними из первых прорвались в Сталинград с запада. Девятнадцатого июня 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за успешные действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия была награждена Орденом Ленина. "В огненном небе Сталинграда доблестно сражался командир авиаэскадрильи, старший лейтенант Сергей Бурназян. За время битвы прославленный летчик совершил 224 боевых вылета, провел 86 воздушных боев и сбил 22 самолета противника. 2 августа 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно", - отметили в посольстве.

https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html

https://ria.ru/20250202/bitva-1996327072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сталинград, ссср, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне