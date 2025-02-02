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Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:40 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996921818.html
Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве
Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2025
Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве
Посольство РФ в Ереване в связи с очередной годовщиной завершения Сталинградской битвы напомнило о вкладе армян в победу в этом сражении. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:40:00+03:00
2025-02-02T20:40:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване в связи с очередной годовщиной завершения Сталинградской битвы напомнило о вкладе армян в победу в этом сражении. &quot;Второго февраля 1943 года завершилось одно из крупнейших и наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Кровопролитные бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей, закончившись полной победой советских войск, что ознаменовало начало коренного перелома в борьбе СССР с нацистской Германией. После этого сокрушительного поражения начался обратный отсчет существования гитлеровского &quot;рейха&quot;. Всего в Сталинградской битве сражалось около 30 тысяч красноармейцев-армян. Около 10 тысяч из них пали в боях. Более половины были награждены орденами и медалями&quot;, - говорится в заявлении дипмиссии.Отмечается, что заметный вклад в победу в Сталинградской битве внесли 51-я (бывшая 76-я армянская), 15-я (бывшая 136-я) и 70-я (бывшая 138-я) гвардейские стрелковые дивизии. В июле 1942 года крупнейшей из них – 76-й армянской стрелковой – удалось выйти на рубеж реки Дон, что позволило овладеть важным железнодорожным узлом Клетская. Двадцать третьего ноября 1942 года за доблесть и мужество при прорыве обороны противника дивизия была переформирована в 51-ю гвардейскую стрелковую, бойцы которой одними из первых прорвались в Сталинград с запада. Девятнадцатого июня 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за успешные действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия была награждена Орденом Ленина. &quot;В огненном небе Сталинграда доблестно сражался командир авиаэскадрильи, старший лейтенант Сергей Бурназян. За время битвы прославленный летчик совершил 224 боевых вылета, провел 86 воздушных боев и сбил 22 самолета противника. 2 августа 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно&quot;, - отметили в посольстве.
https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html
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сталинград, ссср, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград, СССР, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве

Посольство РФ в Ереване напомнило о вкладе армян в победу в Сталинградской битве

© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкУличные бои в Сталинграде
Уличные бои в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Георгий Зельма
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване в связи с очередной годовщиной завершения Сталинградской битвы напомнило о вкладе армян в победу в этом сражении.
«

"Второго февраля 1943 года завершилось одно из крупнейших и наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Кровопролитные бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей, закончившись полной победой советских войск, что ознаменовало начало коренного перелома в борьбе СССР с нацистской Германией. После этого сокрушительного поражения начался обратный отсчет существования гитлеровского "рейха". Всего в Сталинградской битве сражалось около 30 тысяч красноармейцев-армян. Около 10 тысяч из них пали в боях. Более половины были награждены орденами и медалями", - говорится в заявлении дипмиссии.

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Отмечается, что заметный вклад в победу в Сталинградской битве внесли 51-я (бывшая 76-я армянская), 15-я (бывшая 136-я) и 70-я (бывшая 138-я) гвардейские стрелковые дивизии. В июле 1942 года крупнейшей из них – 76-й армянской стрелковой – удалось выйти на рубеж реки Дон, что позволило овладеть важным железнодорожным узлом Клетская. Двадцать третьего ноября 1942 года за доблесть и мужество при прорыве обороны противника дивизия была переформирована в 51-ю гвардейскую стрелковую, бойцы которой одними из первых прорвались в Сталинград с запада. Девятнадцатого июня 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за успешные действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия была награждена Орденом Ленина.
«

"В огненном небе Сталинграда доблестно сражался командир авиаэскадрильи, старший лейтенант Сергей Бурназян. За время битвы прославленный летчик совершил 224 боевых вылета, провел 86 воздушных боев и сбил 22 самолета противника. 2 августа 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно", - отметили в посольстве.

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