https://ria.ru/20250202/poshliny-1996862380.html

Президент Мексики заявила, что пошлины США мешают торговому соглашению

Президент Мексики заявила, что пошлины США мешают торговому соглашению - РИА Новости, 02.02.2025

Президент Мексики заявила, что пошлины США мешают торговому соглашению

Введение пошлин со стороны США на товары из Мексики будет означать конец соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, заявила президент... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T07:52:00+03:00

2025-02-02T07:52:00+03:00

2025-02-02T07:58:00+03:00

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клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Введение пошлин со стороны США на товары из Мексики будет означать конец соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум."TMEC имеет отношение к свободной торговле без пошлин, так что, если этот сценарий воплотится, это, очевидно, отменило бы торговое соглашение. Это один из сценариев, которые мы рассматриваем. Итак, я повторяю, диалог, приоритет диалога, постоянный учет официальных сообщений правительства Соединенных Штатов, и в то же время постоянный диалог", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции, которую транслирует правительство Мексики в социальных сетях и по телевидению.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, не исключив возможности их дальнейшего увеличения. Политик заявил также, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики, однако окончательное решение на данный счет еще не принято.По словам Шейнбаум, у Мексики "есть план А, В и С" на случай любого решения в этой связи, при этом правительство находится в постоянном контакте с Вашингтоном и "всегда защищает достоинство нашего народа и уважение к нашему суверенитету".Министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая с президентом, отметил, что Мексика может прибегнуть к механизмам разрешения споров, в случае если президент Трамп введет пошлины на продукцию из этой страны. Чиновник также призвал дождаться конкретных шагов Вашингтона и сообщил, что к настоящему моменту Трамп распорядился начать процесс пересмотра торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой."У нас есть все механизмы разрешения споров, сначала давайте посмотрим, будут ли, как говорит президент, (пошлины - ред.) введены в действие, потому что до сих пор это не так. Какие на сегодняшний день есть распоряжения президента Трампа? Что начнется процесс пересмотра договора", - сказал Эбрард.Согласно текущим условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, клаудия шейнбаум