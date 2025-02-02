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В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров - РИА Новости, 02.02.2025
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19:33 02.02.2025 (обновлено: 19:42 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/poshliny--1996916621.html
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров - РИА Новости, 02.02.2025
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров
Евросоюз не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T19:42:00+03:00
сша
евросоюз
еврокомиссия
канада
мексика
дональд трамп
экономика
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. "Евросоюз сожалеет в связи с решением США ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. На данный момент мы не располагаем данными о дополнительных пошлинах, вводимых на европейские товары", - сказал он.Собеседник агентства также подчеркнул, что Брюссель хочет укреплять отношения с США, но готов жестко отреагировать на введение пошлин на свои товары."ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют экономическому росту и стабильности в рамках сильной, основанной на правилах торговой системы. Тем не менее Евросоюз будет решительно реагировать в отношении любого торгового партнера, который своевольно и нечестно введет пошлины на европейские товары", - указал собеседник агентства.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html
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сша, евросоюз, еврокомиссия, канада, мексика, дональд трамп, экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Евросоюз, Еврокомиссия, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Экономика, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров

ЕК: у Евросоюза нет данных о введении США доппошлин против европейских товаров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
«
"Евросоюз сожалеет в связи с решением США ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. На данный момент мы не располагаем данными о дополнительных пошлинах, вводимых на европейские товары", - сказал он.
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Вчера, 16:54
Собеседник агентства также подчеркнул, что Брюссель хочет укреплять отношения с США, но готов жестко отреагировать на введение пошлин на свои товары.
"ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют экономическому росту и стабильности в рамках сильной, основанной на правилах торговой системы. Тем не менее Евросоюз будет решительно реагировать в отношении любого торгового партнера, который своевольно и нечестно введет пошлины на европейские товары", - указал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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Вчера, 17:45
 
СШАЕвросоюзЕврокомиссияКанадаМексикаДональд ТрампЭкономикаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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