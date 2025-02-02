https://ria.ru/20250202/poshliny--1996916621.html

В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров

В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров - РИА Новости, 02.02.2025

В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров

Евросоюз не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:33:00+03:00

2025-02-02T19:33:00+03:00

2025-02-02T19:42:00+03:00

сша

евросоюз

еврокомиссия

канада

мексика

дональд трамп

экономика

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. "Евросоюз сожалеет в связи с решением США ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. На данный момент мы не располагаем данными о дополнительных пошлинах, вводимых на европейские товары", - сказал он.Собеседник агентства также подчеркнул, что Брюссель хочет укреплять отношения с США, но готов жестко отреагировать на введение пошлин на свои товары."ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют экономическому росту и стабильности в рамках сильной, основанной на правилах торговой системы. Тем не менее Евросоюз будет решительно реагировать в отношении любого торгового партнера, который своевольно и нечестно введет пошлины на европейские товары", - указал собеседник агентства.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html

https://ria.ru/20250202/evropa-1996906935.html

сша

канада

мексика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, евросоюз, еврокомиссия, канада, мексика, дональд трамп, экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады