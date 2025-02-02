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Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины
Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины - РИА Новости, 02.02.2025
Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины
Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины и ее права на независимость, сообщил МИД Боливии. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:15:00+03:00
2025-02-02T05:15:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины и ее права на независимость, сообщил МИД Боливии. "Представители правительств Боливии, Белиза, Кубы, Колумбии, Гондураса, Малайзии, Намибии, Сенегала и Южно-Африканской Республики в Гааге учредили "Гаагскую группу" и в Совместной декларации подтверждают неизменность своей приверженности международному праву и справедливости, а также координации совместных правовых мер", - говорится в сообщении. В совместном заявлении говорится, что страны поддерживают запросы Международного уголовного суда и выполняют свои обязательства по Римскому статусу в отношении ордеров на арест лиц, ответственных за международные преступления, совершаемые на оккупированной территории Палестины, выданных 21 ноября 2024 года. "Гаагская группа" решила, что она продолжит принимать дальнейшие эффективные меры, чтобы положить конец израильской оккупации Палестины и устранить препятствия на пути реализации права палестинского народа на самоопределение, включая право на независимое палестинское государство", - отметил МИД Боливии. Кроме того, "Гаагская группа" призывает другие страны международного сообщества присоединиться к этой инициативе.
https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html
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в мире, палестина, боливия, белиз, международный уголовный суд
В мире, Палестина, Боливия, Белиз, Международный уголовный суд
Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины
МИД Боливии сообщил о создании группы по поддержке Палестины из девяти стран