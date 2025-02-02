https://ria.ru/20250202/ozon-1996926252.html

Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon

Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon - РИА Новости, 02.02.2025

Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon

Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным."Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании.Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250201/skhema-1996773303.html

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