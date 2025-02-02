Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon
Хостинг-провайдер заблокировал фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon
© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина сидит в интернете
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина сидит в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным.
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"Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании.
Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.