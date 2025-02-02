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Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon - РИА Новости, 02.02.2025
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21:41 02.02.2025 (обновлено: 21:51 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/ozon-1996926252.html
Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon
Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon - РИА Новости, 02.02.2025
Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon
Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:41:00+03:00
2025-02-02T21:51:00+03:00
ozon
россия
технологии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным."Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании.Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250201/skhema-1996773303.html
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Новости
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ozon, россия, технологии
Ozon, Россия, Технологии
Провайдер заблокировал фишинговый сайт, имитирующий Ozon

Хостинг-провайдер заблокировал фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина сидит в интернете
Мужчина сидит в интернете - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина сидит в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества
1 февраля, 12:19
"Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании.
Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
28 января, 10:47
 
OzonРоссияТехнологии
 
 
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