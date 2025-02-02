Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации
Овчинский: два новых жилых комплекса возвели в Новогиреево в рамках реновации
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В рамках программы реновации в московском районе Новогиреево возведены два новых жилых комплекса общей площадью до 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Суммарно в новостройках оборудовано 1407 квартир общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров. Девять из них переназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Комплексы находятся на Мартеновской и Кусковской улицах. Уточняется, что в пешей доступности от дома на Мартеновской находится станция метро "Новогиреево", детские образовательные учреждения и поликлиники, а также магазины. Дом на Кусковской улице соседствует с Университетской клиникой и Перовским парком.
Сообщается также, что на их придомовой территории уже установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичную программу реновации включены девять новых площадок в пяти районах города.
"Суммарно в новостройках оборудовано 1407 квартир общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров. Девять из них переназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Комплексы находятся на Мартеновской и Кусковской улицах. Уточняется, что в пешей доступности от дома на Мартеновской находится станция метро "Новогиреево", детские образовательные учреждения и поликлиники, а также магазины. Дом на Кусковской улице соседствует с Университетской клиникой и Перовским парком.
Сообщается также, что на их придомовой территории уже установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичную программу реновации включены девять новых площадок в пяти районах города.
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