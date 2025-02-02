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Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации - РИА Новости, 02.02.2025
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10:25 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ovchinskiy-1996850082.html
Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации
Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации - РИА Новости, 02.02.2025
Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации
В рамках программы реновации в московском районе Новогиреево возведены два новых жилых комплекса общей площадью до 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:25:00+03:00
2025-02-02T10:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В рамках программы реновации в московском районе Новогиреево возведены два новых жилых комплекса общей площадью до 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Суммарно в новостройках оборудовано 1407 квартир общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров. Девять из них переназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Комплексы находятся на Мартеновской и Кусковской улицах. Уточняется, что в пешей доступности от дома на Мартеновской находится станция метро "Новогиреево", детские образовательные учреждения и поликлиники, а также магазины. Дом на Кусковской улице соседствует с Университетской клиникой и Перовским парком.Сообщается также, что на их придомовой территории уже установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичную программу реновации включены девять новых площадок в пяти районах города.
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Новогиреево возвели два ЖК по реновации

Овчинский: два новых жилых комплекса возвели в Новогиреево в рамках реновации

министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В рамках программы реновации в московском районе Новогиреево возведены два новых жилых комплекса общей площадью до 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Суммарно в новостройках оборудовано 1407 квартир общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров. Девять из них переназначены для маломобильных жильцов, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специализированная сантехника. В каждом жилом комплексе предусмотрены подземная и гостевая парковки. В подъездах оборудованы комнаты консьержей, помещения для колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Комплексы находятся на Мартеновской и Кусковской улицах. Уточняется, что в пешей доступности от дома на Мартеновской находится станция метро "Новогиреево", детские образовательные учреждения и поликлиники, а также магазины. Дом на Кусковской улице соседствует с Университетской клиникой и Перовским парком.

Сообщается также, что на их придомовой территории уже установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичную программу реновации включены девять новых площадок в пяти районах города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр
1 февраля, 09:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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