https://ria.ru/20250202/opasnost-1996884223.html
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:01:00+03:00
2025-02-02T13:01:00+03:00
2025-02-02T13:01:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы", - написал он. Слюсарь добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.
https://ria.ru/20241223/ugroza-1990910744.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников, один БПЛА сбили