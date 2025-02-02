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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
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13:01 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/opasnost-1996884223.html
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:01:00+03:00
2025-02-02T13:01:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы", - написал он. Слюсарь добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.
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ростовская область
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ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников, один БПЛА сбили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы", - написал он.
Слюсарь добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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