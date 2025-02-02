https://ria.ru/20250202/opasnost-1996884223.html

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:01:00+03:00

2025-02-02T13:01:00+03:00

2025-02-02T13:01:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области, один беспилотник уже сбит, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы", - написал он. Слюсарь добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.

https://ria.ru/20241223/ugroza-1990910744.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ростовская область, юрий слюсарь , безопасность