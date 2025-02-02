https://ria.ru/20250202/obstrel-1996872691.html

При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека

При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 02.02.2025

При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль на участке дороги Белгород - Шебекино в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:59:00+03:00

2025-02-02T10:59:00+03:00

2025-02-02T11:13:00+03:00

белгород

шебекино

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль на участке дороги Белгород - Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке дороги Белгород — Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали двое. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что в Шебекино в результате прилёта снаряда в многоквартирном доме повреждено остекление. Также в двух частных домовладениях осколками посечены крыша и забор."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html

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Варвара Скокшина

белгород, шебекино, происшествия