https://ria.ru/20250202/obstrel-1996872691.html
При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека
При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 02.02.2025
При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль на участке дороги Белгород - Шебекино в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:59:00+03:00
2025-02-02T10:59:00+03:00
2025-02-02T11:13:00+03:00
белгород
шебекино
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль на участке дороги Белгород - Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке дороги Белгород — Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали двое. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что в Шебекино в результате прилёта снаряда в многоквартирном доме повреждено остекление. Также в двух частных домовладениях осколками посечены крыша и забор."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, происшествия
Белгород, Шебекино, Происшествия
При обстреле дороги Белгород — Шебекино пострадали два человека
При атаке дрона на дороге Белгород — Шебекино пострадали два мирных жителя