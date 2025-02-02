https://ria.ru/20250202/noginsk-1996846947.html
В Ногинске пациентка напала на фельдшера скорой помощи
В Ногинске пациентка напала на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 02.02.2025
В Ногинске пациентка напала на фельдшера скорой помощи
Женщина напала на сотрудника скорой помощи, приехавшего к ней на вызов в подмосковном Ногинске, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:22:00+03:00
2025-02-02T00:22:00+03:00
2025-02-02T06:23:00+03:00
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Женщина напала на сотрудника скорой помощи, приехавшего к ней на вызов в подмосковном Ногинске, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня около 19.00 в дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило заявление от сотрудника бригады скорой помощи 1995 года рождения о том, что ему нанесли телесные повреждения... Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.Предварительно установлено, что медики прибыли на вызов для помощи женщине. Во время транспортировки в автомобиле скорой помощи между фельдшером и пациенткой "произошёл словесный конфликт, в результате которого он получил незначительные телесные повреждения". Отмечается, что женщина была доставлена в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996845305.html
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ногинск
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ногинске пациентка напала на фельдшера скорой помощи
В Ногинске пациентка напала на фельдшера скорой, приехавшего к ней на вызов