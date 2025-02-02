https://ria.ru/20250202/liksutov-1996828841.html

Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.02.2025

Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"

Современный многофункциональный общественно-деловой центр, который возвели на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:13:00+03:00

2025-02-02T13:13:00+03:00

2025-02-02T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Современный многофункциональный общественно-деловой центр, который возвели на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы продолжаем работу по строительству объектов для привлечения инвесторов, как поручил Сергей Собянин. В индустриальном парке “Руднево” особой экономической зоны “Технополис Москва” возведен многофункциональный общественно-деловой центр, где разместятся офисы и легкие производства. Комплекс удовлетворит потребности компаний в дополнительных площадях, а жители районов Косино-Ухтомский и Некрасовка получат современную социальную инфраструктуру. Кроме того, центр обеспечит город тысячами новых рабочих мест", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Здание состоит из двух 12-этажных башен, которые соединяет стилобат — общий цоколь с подземной парковкой и двумя этажами, где будут находиться объекты социальной инфраструктуры. Площадь здания — 60 тысяч "квадратов". На первых двух этажах будут располагаться супермаркет, центры по оказанию бытовых услуг, аптека, салон красоты, кафе и рестораны, фитнес-центр и зона отдыха.Для аренды там построено от 20 до тысячи квадратных метров с предчистовой или полной отделкой. Третий этаж площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров будет отдан под коворкинг, конгресс-центр и общественное пространство."Промышленная территория площадки разделена на три обширные зоны с хорошо развитой транспортно-пешеходной сетью. Сейчас она включает 22 административно-деловых и промышленных корпуса, общая площадь которых превышает 340 тысяч квадратных метров. Здесь функционирует 25 компаний, из них 13 являются резидентами ОЭЗ", - подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что индустриальный парк “Руднево” – это одна из ключевых точек притяжения высокотехнологичных производств. В этом году на данной площадке создадут свыше шести тысяч рабочих мест.Ранее на площадке индустриального парка "Руднево" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик. Он собрал более 200 представителей регионов, в том числе новых, а также промышленных предприятий и агентств развития. Участники представили решения, направленные на укрепление промышленного потенциала и увеличение потока инвестиций в экономику страны.Для развития территории "Руднево" важна транспортная доступность. Эта площадка находится около таких крупных магистралей, как МКАД, М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Также туда можно добраться на общественном транспорте – рядом расположены станции столичной подземки "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропорты Жуковский и Домодедово.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, при возведении этой площадки применялись современные технологии и материалы. Поэтому объект был построен в короткие сроки. Особенное внимание уделили благоустройству."Так, на кровле стилобата обустроены зоны отдыха с газонами, деревьями, кустарниками. На прилегающей территории общественно-делового комплекса установлены скамейки, качели, уличные тренажеры для занятий спортом и другие инфраструктурные объекты", – подчеркнул Дегтев.Над стилобатом на кровле площадью 4,7 тысячи квадратных метров разместили рекреационные зоны с зелеными насаждениями и спортивными объектами. Там разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники, обустроили игровые площадки.Ввод объекта в эксплуатацию повысит инвестиционную привлекательность индустриального парка "Руднево" и создаст дополнительные рабочие места в Москве.

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов