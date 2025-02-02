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Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/liksutov-1996828841.html
Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.02.2025
Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"
Современный многофункциональный общественно-деловой центр, который возвели на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:13:00+03:00
2025-02-02T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Современный многофункциональный общественно-деловой центр, который возвели на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы продолжаем работу по строительству объектов для привлечения инвесторов, как поручил Сергей Собянин. В индустриальном парке “Руднево” особой экономической зоны “Технополис Москва” возведен многофункциональный общественно-деловой центр, где разместятся офисы и легкие производства. Комплекс удовлетворит потребности компаний в дополнительных площадях, а жители районов Косино-Ухтомский и Некрасовка получат современную социальную инфраструктуру. Кроме того, центр обеспечит город тысячами новых рабочих мест", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Здание состоит из двух 12-этажных башен, которые соединяет стилобат — общий цоколь с подземной парковкой и двумя этажами, где будут находиться объекты социальной инфраструктуры. Площадь здания — 60 тысяч "квадратов". На первых двух этажах будут располагаться супермаркет, центры по оказанию бытовых услуг, аптека, салон красоты, кафе и рестораны, фитнес-центр и зона отдыха.Для аренды там построено от 20 до тысячи квадратных метров с предчистовой или полной отделкой. Третий этаж площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров будет отдан под коворкинг, конгресс-центр и общественное пространство."Промышленная территория площадки разделена на три обширные зоны с хорошо развитой транспортно-пешеходной сетью. Сейчас она включает 22 административно-деловых и промышленных корпуса, общая площадь которых превышает 340 тысяч квадратных метров. Здесь функционирует 25 компаний, из них 13 являются резидентами ОЭЗ", - подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что индустриальный парк “Руднево” – это одна из ключевых точек притяжения высокотехнологичных производств. В этом году на данной площадке создадут свыше шести тысяч рабочих мест.Ранее на площадке индустриального парка "Руднево" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик. Он собрал более 200 представителей регионов, в том числе новых, а также промышленных предприятий и агентств развития. Участники представили решения, направленные на укрепление промышленного потенциала и увеличение потока инвестиций в экономику страны.Для развития территории "Руднево" важна транспортная доступность. Эта площадка находится около таких крупных магистралей, как МКАД, М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Также туда можно добраться на общественном транспорте – рядом расположены станции столичной подземки "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропорты Жуковский и Домодедово.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, при возведении этой площадки применялись современные технологии и материалы. Поэтому объект был построен в короткие сроки. Особенное внимание уделили благоустройству."Так, на кровле стилобата обустроены зоны отдыха с газонами, деревьями, кустарниками. На прилегающей территории общественно-делового комплекса установлены скамейки, качели, уличные тренажеры для занятий спортом и другие инфраструктурные объекты", – подчеркнул Дегтев.Над стилобатом на кровле площадью 4,7 тысячи квадратных метров разместили рекреационные зоны с зелеными насаждениями и спортивными объектами. Там разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники, обустроили игровые площадки.Ввод объекта в эксплуатацию повысит инвестиционную привлекательность индустриального парка "Руднево" и создаст дополнительные рабочие места в Москве.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"

Заммэра Ликсутов: общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-служба ДИППОбщественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"
Общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Общественно-деловой центр возвели в ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Современный многофункциональный общественно-деловой центр, который возвели на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"Мы продолжаем работу по строительству объектов для привлечения инвесторов, как поручил Сергей Собянин. В индустриальном парке “Руднево” особой экономической зоны “Технополис Москва” возведен многофункциональный общественно-деловой центр, где разместятся офисы и легкие производства. Комплекс удовлетворит потребности компаний в дополнительных площадях, а жители районов Косино-Ухтомский и Некрасовка получат современную социальную инфраструктуру. Кроме того, центр обеспечит город тысячами новых рабочих мест", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Здание состоит из двух 12-этажных башен, которые соединяет стилобат — общий цоколь с подземной парковкой и двумя этажами, где будут находиться объекты социальной инфраструктуры. Площадь здания — 60 тысяч "квадратов". На первых двух этажах будут располагаться супермаркет, центры по оказанию бытовых услуг, аптека, салон красоты, кафе и рестораны, фитнес-центр и зона отдыха.
Для аренды там построено от 20 до тысячи квадратных метров с предчистовой или полной отделкой. Третий этаж площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров будет отдан под коворкинг, конгресс-центр и общественное пространство.
"Промышленная территория площадки разделена на три обширные зоны с хорошо развитой транспортно-пешеходной сетью. Сейчас она включает 22 административно-деловых и промышленных корпуса, общая площадь которых превышает 340 тысяч квадратных метров. Здесь функционирует 25 компаний, из них 13 являются резидентами ОЭЗ", - подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что индустриальный парк “Руднево” – это одна из ключевых точек притяжения высокотехнологичных производств. В этом году на данной площадке создадут свыше шести тысяч рабочих мест.
Ранее на площадке индустриального парка "Руднево" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик. Он собрал более 200 представителей регионов, в том числе новых, а также промышленных предприятий и агентств развития. Участники представили решения, направленные на укрепление промышленного потенциала и увеличение потока инвестиций в экономику страны.
Для развития территории "Руднево" важна транспортная доступность. Эта площадка находится около таких крупных магистралей, как МКАД, М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Также туда можно добраться на общественном транспорте – рядом расположены станции столичной подземки "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропорты Жуковский и Домодедово.
Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, при возведении этой площадки применялись современные технологии и материалы. Поэтому объект был построен в короткие сроки. Особенное внимание уделили благоустройству.
«
"Так, на кровле стилобата обустроены зоны отдыха с газонами, деревьями, кустарниками. На прилегающей территории общественно-делового комплекса установлены скамейки, качели, уличные тренажеры для занятий спортом и другие инфраструктурные объекты", – подчеркнул Дегтев.
Над стилобатом на кровле площадью 4,7 тысячи квадратных метров разместили рекреационные зоны с зелеными насаждениями и спортивными объектами. Там разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники, обустроили игровые площадки.
Ввод объекта в эксплуатацию повысит инвестиционную привлекательность индустриального парка "Руднево" и создаст дополнительные рабочие места в Москве.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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