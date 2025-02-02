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В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета - РИА Новости, 02.02.2025
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20:57 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/khyuston-1996922784.html
В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета
В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета - РИА Новости, 02.02.2025
В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета
Пассажиров и экипаж самолета эвакуировали перед взлетом в аэропорту американского Хьюстона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Пассажиров и экипаж самолета эвакуировали перед взлетом в аэропорту американского Хьюстона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании. "Сто четыре пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении. По данным CNN, информации о пострадавших нет. Пожарный департамент Хьюстона сообщил в соцсети Х, что помогает на месте после информации о проблемах у вылетающего самолета на взлетной полосе. Пользователи соцсетей публикуют видео, на котором заметен дым из двигателя самолета. В США в последние дни произошли две авиакатастрофы. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Еще одна авиакатастрофа произошла в Филадельфии около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), когда самолет Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил, что самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Еще один житель города погиб на земле, 19 пострадали.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996690116.html
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в мире, сша, хьюстон, филадельфия, дональд трамп, american airlines
В мире, США, Хьюстон, Филадельфия, Дональд Трамп, American Airlines
В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета

CNN: в Хьюстоне в США перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДорога в Хьюстоне, штат Техас
Дорога в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дорога в Хьюстоне, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Пассажиров и экипаж самолета эвакуировали перед взлетом в аэропорту американского Хьюстона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.
"Сто четыре пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении.
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По данным CNN, информации о пострадавших нет.
Пожарный департамент Хьюстона сообщил в соцсети Х, что помогает на месте после информации о проблемах у вылетающего самолета на взлетной полосе.
Пользователи соцсетей публикуют видео, на котором заметен дым из двигателя самолета.
В США в последние дни произошли две авиакатастрофы. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Вчера, 04:40
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Еще одна авиакатастрофа произошла в Филадельфии около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), когда самолет Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил, что самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Еще один житель города погиб на земле, 19 пострадали.
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