В Хьюстоне перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета
CNN: в Хьюстоне в США перед взлетом эвакуировали пассажиров и экипаж самолета
Дорога в Хьюстоне, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Пассажиров и экипаж самолета эвакуировали перед взлетом в аэропорту американского Хьюстона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.
"Сто четыре пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении.
По данным CNN, информации о пострадавших нет.
Пожарный департамент Хьюстона сообщил в соцсети Х, что помогает на месте после информации о проблемах у вылетающего самолета на взлетной полосе.
Пользователи соцсетей публикуют видео, на котором заметен дым из двигателя самолета.
В США в последние дни произошли две авиакатастрофы. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Еще одна авиакатастрофа произошла в Филадельфии около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), когда самолет Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил, что самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Еще один житель города погиб на земле, 19 пострадали.