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Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля - РИА Новости, 02.02.2025
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20:50 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/khezbolla-1996922638.html
Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля
Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля - РИА Новости, 02.02.2025
Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля
Погибший в конце сентября прошлого года генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насралла и высокопоставленный командир ливанского сопротивления Хашем... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:50:00+03:00
2025-02-02T20:50:00+03:00
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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Погибший в конце сентября прошлого года генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насралла и высокопоставленный командир ливанского сопротивления Хашем Сафийеддин будут похоронены 23 февраля, заявил новый лидер "Хезболлах" Наим Касем во время своего видео обращения, опубликованного пресс-службой движения. "Мы решили, что церемония похорон Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина состоится в воскресенье, 23 февраля", - сказал Касем. Израильские ВВС 27 сентября нанесли массированный удар по штабу "Хезболлах" расположенному под жилыми домами в южном пригороде Бейрута. Позже руководство ливанского сопротивления подтвердило, что во время удара в бункере находились генсекретарь Насралла, командующий Сафийеддин и высокопоставленный офицер корпуса стражей исламской революции в Иране, а также личный телохранитель лидера "Хезболлах". В результате атаки все участники собрания погибли.
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в мире, бейрут, иран, хезболла, хасан насрулла
В мире, Бейрут, Иран, Хезболла, Хасан Насрулла
Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля

Похороны погибшего лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы пройдут 23 февраля

© AP Photo / Bilal HusseinХасан Насрулла
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Хасан Насрулла. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Погибший в конце сентября прошлого года генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насралла и высокопоставленный командир ливанского сопротивления Хашем Сафийеддин будут похоронены 23 февраля, заявил новый лидер "Хезболлах" Наим Касем во время своего видео обращения, опубликованного пресс-службой движения.
"Мы решили, что церемония похорон Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина состоится в воскресенье, 23 февраля", - сказал Касем.
Израильские ВВС 27 сентября нанесли массированный удар по штабу "Хезболлах" расположенному под жилыми домами в южном пригороде Бейрута. Позже руководство ливанского сопротивления подтвердило, что во время удара в бункере находились генсекретарь Насралла, командующий Сафийеддин и высокопоставленный офицер корпуса стражей исламской революции в Иране, а также личный телохранитель лидера "Хезболлах". В результате атаки все участники собрания погибли.
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В миреБейрутИранХезболлаХасан Насрулла
 
 
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